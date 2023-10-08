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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar durdurulamıyor! İnanılmaz rakam...

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#Beşiktaş#Vincent Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaşta Vincent Aboubakar durdurulamıyor İnanılmaz rakam...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 18:30

Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta gol perdesini açan Vincent Aboubakar, müthiş bir istatistiğe imza attı.

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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, İstanbulspor maçında attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

GOL PERDESİNİ ABOUBAKAR AÇTI

Müsabakanın 6. dakikasında Kamerunlu yıldız güzel bir gol kaydetti. Sağ kanattan gelişen atakta İstanbulspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan bekletmeden Vincent Aboubakar'a gönderdi.

Ceza alanı sağ çaprazında topu kontrol eden Vincent Aboubakar, harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

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EN ERKEN GOLÜ ATTI

Opta'nın verilerine göre; Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.

İNANILMAZ İSTATİSTİK

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 16 maça çıkan Aboubakar, 11 kez fileleri sarstı ve 3 de asist yaptı.

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TARAFTAR YALNIZ ABOUBAKAR'I ALKIŞLADI

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Siyah-beyazlı tribünler, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan isimlerden sadece Vincent Aboubakar'ı tribüne çağırdı.

Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesinde Beşiktaş kadrosunun okunduğu esnada tüm takım ıslıklandı.

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#Beşiktaş#Vincent Aboubakar#Süper Lig

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