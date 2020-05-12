Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre!

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş’ta korona tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.

Görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon Euro ücret kazanan Vida ile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alan Lens bulunuyordu.

Siyah beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletilirken, “Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz” teklifi yapıldığı öğrenildi.