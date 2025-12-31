Beşiktaş'ta veda sırası Uduokhai'de!

Haberin Devamı

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda devre arasında yapmayı amaçladığı transferler için çalışmalarını sürdürürken vedalaşılacak isimler de bir bir netleşiyor, Mert Günok ve Necip Uysal’ın kadro dışı bırakıldığını açıklayan siyah beyazlılar Jonas Svensson ve David Jurasek ile yola devam etmeyeceklerini oyunculara tebliğ ederken bu isimlere Felix Uduokhai de eklendi.

5 MiLYON EURO’YA ALINDI

Geçen sezon 500 bin Euro’ya kiralanıp 2025-26 sezonu öncesi 5 milyon Euro’ya Augsburg’dan bonservisi alınan Alman futbolcu geçen sezon 36 resmi maçın 35’inde ilk 11’de görev yaptı. Bu sezon ise 11 maçta 9 kez direkt sahaya çıktı. Ancak şans bulduğu maçlarda beklentilerin uzağında kalan 28 yaşındaki futbolcunun gönderilmesine karar verildi. Yönetimin kendisine takım bulması için menajeriyle görüşme yapacağı Felix Uduokhai, mutsuz olduğu için ayrılmak isteyen Rafa Silva da dahil edildiğinde Antalya kampında yer almayacak 6. isim oldu.

Haberin Devamı

Beşiktaş Futbol Komitesinden Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu, Antalya’da yapılacak devre arası kampına alınmayacak oyuncular ile görüştükleri ve yerlerine yapılacak takviye için de yurt dışında görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

28 yaşındaki Felix Uduokhai, 2024-25 sezonu öncesi transfer olduğu Beşiktaş’ta 47 resmi maçta görev alırken gol ya da asist katkısında bulunamadı.