Beşiktaş'ta varsa yoksa Patrik Schick! Rekor bonservisle kulüp tarihine geçecek

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yönetimin, gol yollarındaki etkinliği artırmak adına geçtiğimiz haftalarda Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in formasını giyen Patrik Schick’i aldığı öne sürülmüştü.

CİDDİ BÜTÇE AYRILDI

Alman basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, Çek santrforu kadrosuna katma konusunda bir hayli kararlı. 30 yaşındaki forvetin teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelikli hedeflerden biri olduğu belirtilirken, Beşiktaş’ın bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı belirtildi.

30 MİLYON EURO!

İddialara göre Siyah-Beyazlılar, Schick için 30 milyon euro seviyesine kadar çıkmayı düşünüyor.

Transferin bu meblağ karşılığında gerçekleşmesi halinde Patrik Schick, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki en pahalı santrfor transferi ve Orkun Kökçü'yle birlikte kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödenen iki oyuncusundan biri olacak.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın santrfor listesindeki 1 numaralı isim olan Çek yıldız, Kartal'ın oyun sistemine tam uyuyor. Rakipleriyle yarışın gerisinde kalmak istemeyen Kartal, Schick için gözünü kararttı. Hücum hattındaki bitiriciliği ve fizik gücüyle öne çıkan Schick’in transferini, teknik ekip çok istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Alman ekibiyle 35 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli forvet, 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.