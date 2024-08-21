Beşiktaş'ta van Bronckhorst'tan Aboubakar ve Muleka sözleri! Transfer...

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UEFA Avrupa Ligi pay-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Milot Rashica basın toplantısında konuştu.

RASHICA SEZONKİ MAÇI HATIRLATTI: İKİ KUPA KAZANDIK

İlk olarak söz alan Rashica şunları söyledi:

Sezona iyi başladık, hazırız ve buraya da galibiyet için geldik. Geçen sezonki ilk maçta oynamıştım, iyi bir rakibimiz olduğunun farkındayız. Bizde çok şey değişti. Yeni oyuncularımız ve hocamız var. O zamandan bu yana 2 kupa kazandık. Suni çim bir dezavantaj olabilir ama buna alışmak zorundayız. Tabii ki de doğal çime göre daha farklı ama maçın başından itibaren elimizden geleni yapacağız.

VAN BRONCKHORST: FENERBAHÇE MAÇINI İZLEDİK

van Bronckhorst ise şöyle konuştu:

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Lugano ile iki maç oynayacağız ve odaklanmış durumdayız. Sezona iyi başladık, hafta sonu iyi bir galibiyet aldık. İyi dinlendik ve Lugano maçına hazırlandık. Fenerbahçe ve Partizan'a karşı oynadıkları maçları izledik. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama bizim için tek hedef grup aşamasına kalmak.

"İYİ BİR SENTETİK ZEMİNİ, KÖTÜ ÇİM SAHAYA TERCİH EDERİM"

Sentetik zemin konusuna Hollanda'dan ve İskoçya'dan alışkınım. İyi sentetik zemini kötü bir normal zemine tercih ederim. Topu daha iyi dolaştırabilirsiniz. Her oyuncu bu zeminde oynayabilir, rakibimiz de normalde sentetik çimde oynamıyor. Onlar için de zor olacak.

"ABOUBAKAR OYNAMIYOR ÇÜNKÜ..."

Aboubakar için başka bir meydan okuma daha iyi olabilir. Bir transfer olabilirse bakacağız. Muleka da aynı şekilde transfer görüşmeleri dolayısıyla kadroda yok.