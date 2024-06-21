Beşiktaş'ta van Bronckhorst, Mert Günok'a hayran kaldı

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul’a gelerek Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde yeni sezon planlaması yapacak. Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel ile sürekli görüşen Hollandalı çalıştırıcı yeni transferler konusunda ise fikir alışverişinde bulunduğunu ve takımda kalacak oyuncular konusundaki kararını ise Ümraniye’de yapılacak sezon başı kampı sonrasında vereceğini ifade etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlediğini anlatan Bronckhorst özelikle kaleci Mert Günok’un performansına hayran kaldığını da sözlerine eklerken tecrübeli eldivenin yeni sezonda takımın en önemli oyuncularından biri olacağını ifade etti.