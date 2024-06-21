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Beşiktaş'ta van Bronckhorst, Mert Günok'a hayran kaldı

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#Beşiktaş#Mert Günok#Giovanni Van Bronckhorst
Beşiktaşta van Bronckhorst, Mert Günoka hayran kaldı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 07:00

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, EURO 2024'teki Gürcistan maçını izleyip kaleci Mert Günok'u çok beğendi.

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul’a gelerek Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde yeni sezon planlaması yapacak. Transfer Komitesi Başkanı Hüseyin Yücel ile sürekli görüşen Hollandalı çalıştırıcı yeni transferler konusunda ise fikir alışverişinde bulunduğunu ve takımda kalacak oyuncular konusundaki kararını ise Ümraniye’de yapılacak sezon başı kampı sonrasında vereceğini ifade etti.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlediğini anlatan Bronckhorst özelikle kaleci Mert Günok’un performansına hayran kaldığını da sözlerine eklerken tecrübeli eldivenin yeni sezonda takımın en önemli oyuncularından biri olacağını ifade etti.

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#Beşiktaş#Mert Günok#Giovanni Van Bronckhorst

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