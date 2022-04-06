Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in istediği forvet: İbrahim Sissoko

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Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun planlamasını da şimdiden yapmaya başlayan Siyah-beyazlılar, Fransız teknik adamın talebi doğrultusunda listesine yeni bir ismi ekledi. Kara Kartal’ın, Fransa Lig 2 ekiplerinden Chamois Niort forması giyen İbrahim Sissoko’yu hedefleri arasına aldığı bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili golcü, güçlü fiziğiyle dikkat çeken bir futbolcu. Beşiktaş Yönetimi’nin ikinci golcü olarak belirlediği 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Chamois Niort’ta 21 maça çıkıp 9 gol attı. Kara Kartal’ın birinci forvet olarak ise sezon sonunda Real Sociedad’daki kiralık sözleşmesi bitip Leipzig’e dönecek Norveçli santrfor Alexander Sörloth’u belirlediği ifade edildi.

SISSOKO KİMDİR?

Doğum Tarihi: 27.11.1995

Doğum Yeri: Creteil

Ülkesi: Mali

Yaşı: 26

Boyu: 1,90

Kilo: 80

Mevkii: Forvet

Kulübü: Chamois Niort

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Oynadığı takımlar: Entente SSG,

AS Beziers, FC Lorient