Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den futbolcularına tepki! "Seviyelerini yükseltmeliler"

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmandan 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael konuştu.

Valerien Ismael'in değerlendirmeleri şe şekilde:

"Bu sonuç kabul edilemez. Özellikle maça bu şekilde başladıktan sonra bu oyunu kabul edilebilir bulmuyorum. Teknik direktör olarak sorumluluğu alıyorum ama bazı oyuncularımızın da Beşiktaş gibi bir takımda oynadıklarının farkına varmalarını istiyorum. İkinci yarıda oynadığımız oyunu iyi bulmadım. Maça iyi başladık ama oyun geliştikçe yaşanan durumu iyi bulmadım. Dediğim gibi bazı oyuncuların mentalitesini yükseltmeleri gerekiyor."

"BAZI OYUNCULAR BEŞİKTAŞ KALİBRESİNDE OYNAMALI"

"Muleka'yı oyundan almam performansla ilgiliydi. Bir iki futbolcu üzerinde değil genel olarak konuşmak istiyorum. Genel olarak bazı oyuncular beklediğim düzeyde değil. Ben hoca olarak sorumluluğu alıyorum ama genel olarak bazı oyuncuların da sorumluluk alıp Beşiktaş kalibresine göre oynaması gerekmekte."

Haberin Devamı

"ŞOK İÇERİSİNDEYİZ"

"Çok çok üzgünüz. Şok edici bir durum. Beklentimiz tabii ki bu değil. Bu durumu asla beklemiyorduk. İyi başladığımız bir maçı kaybettik. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentimiz daha fazla. 1-0’dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip, ikinci golü atabilirdik. Bu olmadı, genel itibariyle çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyim, şok içerisindeyiz."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

"Dediğim gibi beklentimiz birinci golden sonra ikinci golü bulmaktı. Biz hep bunu konuşuyoruz. 20. dakikadan sonra maç 1-0 iken maçı tutamazsınız. Bunu Giresun maçında örneği de yaşadık. Ben her zaman birinci golden sonra iki ve üçü isterim. Rakibin maça ortak etmemek için skoru her zaman daha yükseltmek isterim. Doğru şeyleri yaptığımızda bu olur. Bugün bunu yapamadık. Erken zamanında pasif kaldık maçın erken anlarından itibaren pasif kaldık. Maçla ilgili planımız bu değildi. Diğer konuya gelirsek taraftar olsam ben de bugün son derece üzgün, sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum. Ben kazanmayı isteyen bir insanım. Ben kazanan bir insanım. Ben de taraftar olsaydım bu tarz bir günden sonra mutsuz ve sinirli olurdum. Ben de takıma kızardım. Eleştirileri kabul etmek lazım."