Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in Fenerbahçe derbisi 11'i belli oldu

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Beşiktaş’ta 2 Ekim’de oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Valerien İsmael bu maçın 11’ini kafasında şekillendirdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada rakiplerini çok iyi analiz eden Fransız teknik adam, kendi futbolcularının da son durumlarını göz önüne alarak ideal kadrosunu oluşturdu. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan İsmael, Fenerbahçe’nin kontrataklardaki başarısına dikkat çekerken, Jesus’un takımına karşı başarılı olmaları için bilhassa kanatlardan yüklenmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Sakatlık olmazsa diziliş aynı

Belki de en çok merak edilen mevki olan kalede İsmael, Ersin Destanoğlu’ndan vazgeçmeyecek... Fransız teknik adam, son İstanbulspor maçında yediği hatalı gollerle şimşekleri üzerine çeken genç kaleciye bir şans daha verecek ve bu kritik maçta kaleyi ona teslim edecek. İsmael sakatlıklar olmaması durumunda İstanbulspor maçındaki dizilişi bozmayı düşünmüyor. Savunmada Rosier-Talha-Saiss-Masuaku dörtlüsü, onların önünde ön libero olarak Josef olacak. Orta sahada Salih ve Gedson’a kanatlarda Muleka ve N’Koudou eşlik edecek. İleri uçta ise her maçta olduğu gibi Hollandalı golcü Wout Weghorst görev yapacak