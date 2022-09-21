Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in çare aradığı 5 büyük sorun

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1- Atılan 16 golün 12’si ilk yarılarda gelirken ikinci devrelerdeki gol sayısı 4’te kaldı.

2- İkinci 45 dakikalar savunma yönünden de sıkıntılı; yenilen 8 golün 5’i bu bölümde geldi.

3- Maçlarda sonradan oyuna giren futbolcuların gollere katkısı sıfır, ürettikleri asist sayısı ise 1.

4- Siyah beyazlı ekip, topla oynama oranında Süper Lig’deki 19 takım içinde 15. sırada (yüzde 45.6).

5- Kaleye gelen 15 isabetli şutun 10’u ve son 6 isabetli şutun tamamı gol oldu.

Başakşehir ve İstanbulspor ile oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybederek taraftarlarını üzen Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael, kötü gidişe son vermek için çareler ararken, siyah beyazlı ekibin Süper Lig’in ilk 7 haftasındaki karşılaşmalarda sergilediği istatistikler takımın nerelerde sıkıntı yaşadığını net biçimde ortaya koyuyor...

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1- Fiziksel güç istenen düzeyde değil

Fiziksel gücün ön planda olduğu bir oyun sistemi uygulayan Beşiktaş, bilindiği üzere tüm maçlara iyi başlıyor ve bunu skor tabelasına da yansıtıyor... Süper Lig’de geride kalan 7 hafta itibariyle ilk 45 dakikalarda en çok gol atan takım, siyah beyazlılar. Beşiktaş, bugüne dek kaydettiği 16 golün 12’sini ilk 45 dakikalarda bulurken, 46-90. dakikalar arasında 3, 90’dan sonra ise 1 gol kaydetti.

2- İkinci yarılarda direnci düşüyor

Şimdi bu tablonun tersine, yani Beşiktaş’ın gol yeme dakikalarına bakalım... Bugüne dek kalesinde 8 gol gören siyah beyazlılar, tahmin edileceği üzere en fazla golü 45 ile 90. dakikalar arasında yedi (5). Siyah beyazlı takım, 1-45. dakikalar arası ile 45+’larda ve 90+’larda ise 1’er gol gördü. Bu rakamlar bize Beşiktaş’ın ilk 45 dakikalardaki baskılı futbolunu ikinci yarıya taşıyamadığını gösteriyor.

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3- Saha ile kulübe arasında fark var

Siyah beyazlılar, oyuna sonradan giren oyuncularından en az skor katkısı alan Süper Lig ekipleri arasında bulunuyor. 7 maçta kaydedilen 16 golün tamamını ilk 11’de başlayan futbolcular atarken, sonradan girenlerin asist katkısı da sadece 1’de kaldı. Kartal Yılmaz, ikinci yarısında girdiği 4-1’lik Karagümrük maçının 90. dakikasında Valentin Rosier’in attığı golün pasını vermişti.

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4- Topla oynamada çok gerilerde kaldı

Beşiktaş, topla oynama oranında 19 takımlı Süper Lig’de 15. sırada. Ortalama yüzde 45.6 orana sahip siyah beyazlılar, sadece İstanbulspor (44.9), Giresunspor (44.6), Kasımpaşa (38.4) ve Gaziantep’i (38.2) geçebildi. Bu kategoride Alanyaspor yüzde 64.4 ile lider, Hatayspor yüzde 59.5 ile ikinci, Galatasaray yüzde 59.2 ile üçüncü, Fenerbahçe yüzde 56.6 dördüncü sırada bulunuyor.

5- Kaleye gelen son 6 isabetli şut gol oldu

Kalede şans verilen Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu’ndan beklenen verim alınamadı. Süper Lig’de kalesine çekilen isabetli şutların gol olma oranınnı en yüksek olduğu takım Beşiktaş. Rakiplerin toplam 53 şut girişiminde kaleyi bulan 15 şutun 10’u golle sonuçlandı (yüzde 67). Ayrıca siyah beyazlı kaleye gelen son 6 isabetli şutun tamamı gol oldu