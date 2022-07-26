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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den transfer açıklaması! 'Net bir görüntü'

#Transfer#Beşiktaş#Ismael
Beşiktaşta Valerien Ismaelden transfer açıklaması Net bir görüntü

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Deportivo Alaves ile oynanan ve 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

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Hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Futbolcularımıza üst seviyeye çıkarmak için, bu maçları oynamamız gerekiyordu. Bunu yaparken iyi takımlarla oynamamız gerekti. 3. haftada 5. maçı yaptık, futbolculara fazlasıyla yükleme yaptık. Sezon başı tam da budur. 6 hafta sürecek bir hazırlığı tüm sezona yaymamız gerekiyor. Bazı anlarda yorgunluk kabul edilebilir.

NET BİR GÖRÜNTÜ

Doğru yoldayız, cumartesi bir maçımız daha var. Ondan sonra lige hazırlanmak için bir haftamız daha var. Öncelikli pozisyon sol kanat bek. Bu net bir görüntü. Çalışmalar devam ediyor. Ceyhun Beyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Odak noktamız bu.

TAKIMIMIZ HAZIR OLACAK

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Hafta hafta gideceğiz. Öncelikle eksiklerimizi tamamlayıp, futbolcuları aynı seviyeye getirmeliyiz. Atiba ve Montero'nun dönmesi gerekiyor. Futbolcularımızı daha da net gördükten sonra daha da net değerlendirme yapacağız. Takımımız hazır olacak, planımız bu. Şu anda anlamak gerekiyor, ben ve ekibim bunu yapmaya çalışıyoruz. Saiss ve Emrecan'ı takıma daha da katmaya çalışıyoruz. Umut da yoktu bugün, savunma hattında eksiklerimiz var.

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#Transfer#Beşiktaş#Ismael

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