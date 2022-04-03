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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Trabzonspor maçı sonrası açıklama: "Kazanmaya alışkın bir insanım"

#Beşiktaş#Valerien İsmael#Trabzonspor
Beşiktaşta Valerien Ismaelden Trabzonspor maçı sonrası açıklama: Kazanmaya alışkın bir insanım

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk maçına çıktığı Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Takımının kaliteli olduğunu ve zamanla daha iyi olacaklarını kaydeden Valerien Ismael, "Takımımdan bu oyunu görmek istedim. Kalitemiz var, mantalite de oturduğunda her şey daha net olacak. Mantaliteyi oturtmak benim işim, işte o zaman fark yaratacağız. İlk maçta bazı sorunlar yaşadık. Baskılar, koşular daha da oturacak. Bazen çok kolay top kaybettik. yeterli kalitemiz var, bunu aşacağız. Önümüzdeki hafta için işimiz daha kolay olacak. Daha iyi analiz edeceğiz, oyuncularımız da milli takımlardan döndü." dedi.

Kenardaki heyecanlı tavrı da sorulan İsmael, "Eğer futbolcularımdan tempolu olmalarını istiyorsam, kenarda ben de öyle olmalıyım. Bu duyguyu vermeliyim. Kazanmayı isteyen, buna alışık olan bir insanım. Kırmızı karta kadar niyetimiz açıktı. İç sahadaki maça bir hafta var, çok daha iyi olacağız." yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Valerien İsmael#Trabzonspor

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