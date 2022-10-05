Beşiktaş'ta Valerien Ismael’den Tayyip Talha Sanuç ile Tayfur Bingöl'e tam not

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Fenerbahçe derbisinde savunma bloğunda Romain Saiss ile uyumu, rakip ataklarında yaptığı müdahalelerdeki zamanlaması ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken Tayyip Talha’nın yanı sıra Tayfur da 2. yarıda oyuna girdikten sonra takıma önemli bir katkı verdi.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael de derbinin ardından yaptığı değerlendirmede “Her iki oyuncu da çabukluk ve teknik konusunda takıma inanılmaz güç sağladılar. Bundan sonra daha çok çalışarak takımın temposunu yükseltmeliyiz” sözleriyle Tayyip Talha ve Tayfur’u övdü.

BEŞAR GUDJUFi DÜN BAŞARILI BiR OPERASYON GEÇiRDi

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Beşiktaş’ta Kuzey Makedonya milli takım kampında geçirdiği yaralanma sonrası Beşar Gudjufi’ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulandı. 18 yaşındaki oyuncunun durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede sağlık ekibimizce başlanacaktır” denildi.