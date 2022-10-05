Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Valerien Ismael’den Tayyip Talha Sanuç ile Tayfur Bingöl'e tam not

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tayyip Talha Sanuç#Tayfur Bingöl
Beşiktaşta Valerien Ismael’den Tayyip Talha Sanuç ile Tayfur Bingöle tam not
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

Beşiktaş’ta yeni transferler Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl teknik heyetten tam not aldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe derbisinde savunma bloğunda Romain Saiss ile uyumu, rakip ataklarında yaptığı müdahalelerdeki zamanlaması ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken Tayyip Talha’nın yanı sıra Tayfur da 2. yarıda oyuna girdikten sonra takıma önemli bir katkı verdi.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael de derbinin ardından yaptığı değerlendirmede “Her iki oyuncu da çabukluk ve teknik konusunda takıma inanılmaz güç sağladılar. Bundan sonra daha çok çalışarak takımın temposunu yükseltmeliyiz” sözleriyle Tayyip Talha ve Tayfur’u övdü.

Beşiktaşta Valerien Ismael’den Tayyip Talha Sanuç ile Tayfur Bingöle tam not

Gözden Kaçmasın

Napoli, Ajaxı paramparça etti Tam yarım düzine golNapoli, Ajax'ı paramparça etti! Tam yarım düzine golHaberi görüntüle

BEŞAR GUDJUFi DÜN BAŞARILI BiR OPERASYON GEÇiRDi

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta Kuzey Makedonya milli takım kampında geçirdiği yaralanma sonrası Beşar Gudjufi’ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulandı. 18 yaşındaki oyuncunun durumu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede sağlık ekibimizce başlanacaktır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Tayyip Talha Sanuç#Tayfur Bingöl

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık