Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Serdar Saatçı açıklaması! "Bir futbolcu yüzde yüzünü vermiyorsa..."

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Avusturya kampında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Fransız teknik adam, Serdar Saatçı hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

Ismael, Viktoria Plzen maçında 72. dakikada oyuna aldığı Serdar'ı sinirlenerek 83. dakikada kenara alırken genç oyuncu üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Serdar Saatçı, Valerien Ismael'in kararıyla kadro dışı bırakılırken Fransız çalıştırıcı konu hakkında ilk kez yaptığı açıklamada, "Burada olan her futbolcunun yüzde yüzünü vermesi gerekir. Beşiktaş'ın futbolcusu böyle olmalı... Bir futbolcu yüzde yüzünü vermiyorsa bende o futbolcu ile ilgili karar alırım" dedi.

NE OLMUŞTU?

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Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Monteronun yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada oyundan geri alındı.

VALERİEN ISMAEL'DEN TEPKİ

Serdar Saatçı'nın temposuz oyununa öfkelenen Valerien Ismael, 19 yaşındaki savunmacıyı 11 dakika sonra kenara aldı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.

KADRO DIŞI KARARI TWITTER’DAN DUYURULDU

Beşiktaş Kulübü, Twitter’dan Serdar Saatçı’nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar yarından (bugün) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz’de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir” denildi.