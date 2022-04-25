Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den özeleştiri: "Büyük hatalar yaptık"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kasımpaşa'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in açıklamaları;

"Çok hatalar büyük hatalar yaptık. Bu hatalar bizim ivmelenmemizi engelledi diyebilirim. Daha sonra da gol atamadık. Son dakikalarda Larin'in kaçırdığı pozisyon maçın özeti gibi oldu. Devreye girmeden önce kazandığımız penaltının ofsayttan iptal edilmesi maçın özeti gibiydi. Çok üzgünüz. Hatalar yaptık, bunları yapmamalıyız, hatalardan sonra oyuna dönmek çok zor oldu. Taraftarımız da destek gösterdi sağ olsunlar, çok zor bir gece oldu bizim için"

"BAŞIMIZI DİK TUTACAĞIZ"

"Taraftarımız bize inanılmaz destek gösterdi. Gerçekten harika bir taraftarımız var. Böylesi maçlarda bu desteğe karşılık vermemiz gerekiyor. performansla, gol ile bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapamayınca tabii acı verici oluyor. Herkes çok üzgün, ben ve tüm takım. Başımızı dik tutacağız. Pazar günü bir maçımız var, bu hataları yapmamaya çalışacağız. Fırsatlar yaratmaya, bu fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz."

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"BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLSAK..."

"Penaltı mıydı? Ben görmedim. Tekrar izlemem lazım. Ama maçın genelinde konuştuğumuz gibi hatalarımız var. Yediğimiz golleri, yemeyebilirdik. Biraz daha dikkatli olsak golleri yemeyebilirdik. Üzerinde çalışacağız"

"DAHA ACIMASIZ OLMAMIZ LAZIM"

"Kazanmak için tabii ki gol atmamız gerekiyor. İlk yarı da pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıda da fırsatlarımız oldu. Fırsatlar yarattık ama atamadık. Bir golümüz ofsayttan iptal edildi. Fırsatları yakalayınca hücumda biraz daha acımasız olmamız lazım. Mental gelişimi sürdürmemiz ve fırsatları bulunca gole çevirmemiz gerekiyor"