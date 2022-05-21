Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den maç sonu transfer açıklaması!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Oyunun son bölümünde önümüzdeki sezon istediğimiz görüntüyü gördük. Asla vazgeçemeyen, sürekli gol atmak isteyen bir takım görüntüsü. Mental ve fiziksel olarak seneye çok güçlü olmalıyız. Disiplin de çok önemli olacak. Bunların yanında kalite. Beşiktaş'ın futbolcusu mental ve teknik anlamda yeterli olmalıdır. Ligi tamamladık. Ligi tanıdık sezonu tanıdık. Bir maç haricinde genel olarak iyiydik

GÜÇLÜ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR

Kadro ile ilgili fikirlerimiz oluştu. Kararlar aldık ve alıyoruz. Dün de başkanımız v Ceyhun Bey ile konuştuk. Transfer sayısı veremem ama en önemli konu, doğru futbolcuyu bulabilmek. Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu bilen futbolculara ihtiyacımız var. Güçlü oyunculara ihtiyacımız var

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ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Adım adım gideceğiz. Doğru futbolcuları bulmalıyız ve doğru transferleri yapmalıyız. Sezon başında iyi hazırlanmalıyız. Agresif ve doğru mantalite önemli. Sakatlıkları azaltmamız gerekiyor. Bu sezon çok sıkıntı çektik ve yıprandık. Maç kazanmamız gerekiyor. Bunlar için ilk başta doğru hazırlanmalıyız

RAKAM VEREMEM

Yeni sezon için çok çalışıyoruz. Gelecek sezon devam edecek oyuncularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Başkan ve Ceyhun (Kazancıoğlu) Bey ile dün bir toplantı gerçekleştirdik, kararlarımızı bildirdik. Yönetim kararlarımızı biliyor. Birkaç gün beklememiz gerekebilir. Hala devam eden görüşmeler var bazı futbolcularla. Kulüp en doğru hamleyi yapacaktır. Atiba için de durum aynı. Onunla da görüşmeler devam ediyor. Yakında bir karar alınacaktır. Mevkiler özelinde ihtiyaçlarımızı netleştirdiğimiz zaman kalacak oyuncular belli olduğunda net bir görüntü ortaya çıkar. Çok geniş bir kadromuz olduğunu söyleyemem ve transfer için rakam veremem. Kilit mevkilerdeki ihtiyaçları belirleyip, bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Transfer konusu adım adım geçecek. Sezona tam kadro girme hedefimiz var. Görüşmelerimizin olduğu oyuncular var ama isim vermek istemiyorum