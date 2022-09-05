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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den maç sonu tepki: 'Bu kabul edilemez'

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismaelden maç sonu tepki: Bu kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 00:39

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları;

Maçın geneli, tam bir savaş içinde geçti. Golü attık, geri dönüşler oldu. Büyük takım olmak, böyle zor maçları galip bitirmek çok çok önemli. Josef neden kırmızı kart gördü anlamadım, kendi oyuncumuzu korumaya çalışıyordu.

KABUL EDİLEMEZ

Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Duygusal olmak başka bir şey ama taraftarın futbolcuya saldırması kabul edilebilir bir şey değil. Josef'in gördüğü kırmızı kartı da bu anlamda kabul edilemez görüyorum

İKİNCİ MAÇI EVİMİZDE OYNAYACAĞIZ

Bazı anlarda daha akıllı oynamamız gerekiyor. Duygu yoğunluğunun yüksek olduğu bir maç oynadık. Sorun değil, ikinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız orada da bizimle birlikte olacak.

SAYGI DIŞI

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Taraftarın sahayı girmesini de ben eleştiriyorum. Saygı çerçevesinde olan bir konu değil. Diğer konuyu kendi içimizde konuşur hallederiz, ki yaptık da. Esas konudan uzaklaşmamak lazım. Sahaya bir taraftarın girip, oyunculara saldırması kabul edilebilir değil.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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