Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den maç sonu galibiyet yorumu: 'İşler kolaylaştı'

#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismaelden maç sonu galibiyet yorumu: İşler kolaylaştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktörü Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Taraftarımıza teşekkür ederim atmosfer harikaydı. Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız.

YENİ BAŞLIYOR

Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Her maç ayrı senaryo. Ayrı ayrı çalışacağız. Hafta hafta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz şekilde, işleri yoluna koyacağız.

AİLE BAĞLARI ÖNEMLİ

Aile her zaman önceliktir... Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith