Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den maç sonu galibiyet yorumu: 'İşler kolaylaştı'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktörü Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Taraftarımıza teşekkür ederim atmosfer harikaydı. Futbol tutku işi, taraftarsız futbol olmaz. Trabzonspor maçına göre daha sabırlı olmalıydık. İlk golü erken bulduk, işler kolaylaştı. İkinci yarıda oyunu iyi şekilde tuttuk. Enerjik ve tutkulu oynamalıyız.

YENİ BAŞLIYOR

Sezon bizim için yeni başlıyor, bunu takıma söyledim. Önce dinleneceğiz, sonra maça hazırlanacağız. Sezon sonu nerede olduğumuzu göreceğiz.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Her maç ayrı senaryo. Ayrı ayrı çalışacağız. Hafta hafta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz şekilde, işleri yoluna koyacağız.

AİLE BAĞLARI ÖNEMLİ

Aile her zaman önceliktir... Nereye gidersem gideyim, ailem beni her zaman desteklemiştir. Taraftarla aramızdaki bu aile bağları çok önemli

Haberin Devamı