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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den maç sonu çarpıcı yorum: 'Bu kabul edilemez'

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismaelden maç sonu çarpıcı yorum: Bu kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 00:36

Beşiktaş'ta teknik direktörü Valerien Ismel, Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Maça iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Gereksiz bir durum oluştu. Geçen haftada bir kırmızı kart oldu, bu hafta da. Bu kabul edilemez! Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla...

MERKEZİ TUTMAK İSTEDİK

3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçiyor, oyunu tutma konusu devreye giriyor. Değişiklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan geldiler, biz merkezi tutmak istedik. Bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Rachid'in durumu sakatlıktan dolayıydı.

SONRASINDA YORULDUK

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Kulüp olarak, disiplin konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor. 10 kişiyken, maç ilerledikçe enerjimiz düştü. İkinci gole kadar skoru tutma konusunda iyi şeyler yaptık, sonrasında yorulduk diyebilirim

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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