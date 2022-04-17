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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Giresunspor maçı yorumu: 'Her şeyi denedik'

#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismaelden Giresunspor maçı yorumu: Her şeyi denedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'de Giresunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri;

Sonuçtan dolayı mutsuzuz. İkinci yarıda daha etkili olduk. İlk yarıda hızlı top yapamadık. Gol atmalıydık. Çok basit bir şekilde, gol atmamız gerekiyordu. Ön bölgede biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu.

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BUGÜN YAPAMADIK

Her şeyi denedik. Özellikle son yarım saat baskı kurduk. Bu tarz maçlarda büyük efor sarf ettikten sonra bunun ödülünü almayı isterdik ama yapamadık bugün

ÇOK BEKLENTİMİZ VAR

Bütün futbolcularımızdan çok beklentimiz var. 3 maçlık genel duruma bakınca, tabii ki daha iyi performans göstermesi gerekenler olabilir ama önümüzdeki maçlarda neler olacak bakacağız.

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#Beşiktaş#Ismael#Süper Lig

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