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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Valerien Ismael
Beşiktaşta Valerien Ismaelden Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 17:15

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe maçı için bugün yapılan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

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Siyah-beyazlı ekibin son 2 haftada gösterdiği performansın yeterli olmadığını dile getiren Ismael, "Anlaşılabilir bir durum bu. Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim performansımız değildi. Önümüzde bir hazırlık haftası var. Başka bir maç olacak. İçerde oynayacağımız maçta kendi performansımızı göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"REDMOND DERBİ KADROSUNDA OLABİLİR"

Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal’ın sakatlık durumlarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Ismael, "Redmond iyi görünüyor, kadroda olabilir. Ancak Rachid konusunda gün gün gideceğiz" diye konuştu.

"GEÇEN SENE DERBİDE İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili düşünceleri sorulan Valerien Ismael, şöyle konuştu:

"Ben de başka bir Beşiktaş, başka bir takım performansı görmek istiyorum. Derbiyi geçen sene burada yaşadım. Tecrübe ettik, inanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Aynı performansı, arzuyu, tutkuyu bu maçta göstermeyi istiyoruz."

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"HERKESİN PERFORMANSINI YÜKSELTMESİ LAZIM"

İyi kalecilere sahip olduklarını belirten Fransız teknik adam, "Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert yaklaşık 1 senedir oynamıyor. Sakatlık bölgesine dair özgüvenini yüzde 100 geri kazanması lazım. İki tane genç kalitesi kalecimiz var. Oynadılar, fırsat buldular. Ersin bu takımda şampiyonluk da yaşadı. Kalecilerimize güveniyoruz. Sezonun hala başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmek istiyoruz. Geçen hafta bizim için iyi bir hazırlık haftasıydı, bu hafta da maçımıza kaldığımız yerden hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"DELE ALLİ’Yİ PAZAR GÜNÜ SAHADA GÖREBİLECEKSİNİZ"

Dele Alli’nin Fenerbahçe derbisinde görev alabileceğini ancak şu anda ilk 11 ya da sonradan oyuna dahil olacak şeklinde bir yorum yapmanın güç olduğunu dile getiren Valerien Ismael, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dele Alli’yi Pazar günü sahada görebileceksiniz. Şu an ilk 11 konusuyla ilgili yorum yapmak için çok erken. Maça hazırlanmak için çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var. Onların sağlıklı ve düzgün bir şekilde dönmeleri de bizim için önemli. Gün gün takip edeceğiz ancak şu an için yorum yapmak çok güç."

 

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Valerien Ismael

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