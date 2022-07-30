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Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Emirhan İlkhan sözleri! "Herkeste bir şok etkisi yarattı"

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Emirhan İlkhan
Beşiktaşta Valerien Ismaelden Emirhan İlkhan sözleri Herkeste bir şok etkisi yarattı

Son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılması gündemde olan Emirhan İlkhan hakkında konuşan Ismael, "Bir hayal kırıklığı oldu bizim için" dedi.

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Siyah beyazlılar, hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından Valerien Ismael, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Vodafone Park'ta oynamak hakkında konuşan Ismael, “Her zamanki gibi atmosfer harikaydı. Bu anı heyecanla beklemiştik. Bu sevgiyi, bu tutkuyu yaşamak bizim için çok kıymetli. Burada oynamak her zaman çok güzel olmuştur. Bugün iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi başlıyoruz. Hazırız." dedi.

"SİSTEMSEL ESNEKLİĞE SAHİP OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Takımının kullandığı formasyonlar hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Sezon başı her şeyi denersiniz, biz de deniyoruz. İspanya’da oynadığımız maçlar da açıkçası çok fazla endişe yaratmadı bende. Buraya geldikten sonra ekibimle beraber oturduk konuştuk. Nasıl daha fazla fırsat yaratabiliriz, rakibi nasıl daha fazla baskı altına alırız, oyunu nasıl daha iyi domine ederiz sorusunu kendimize sorduk. Ön tarafa bir adam koyabilmemiz için geriden birisini eksiltmemiz gerekiyordu. Bugün de bunu denedik. Bu esnekliğe sahip olduğumuzu gördük. 3-4-3’ü de 4-3-3’ü de oynayabilecek esnekliğe sahibiz” ifadelerini kullandı.

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"SÜRPRİZ OLDU DİYEBİLİRİM"

Emirhan İlkhan'ın transfer gündemine ilişkin konuşan Ismael, “Öncelikle Emirhan’ın durumu herkeste bir şok etkisi yarattı. Daha yeni sözleşme imzalamıştı kulübün büyük çabaları sonucunda. Bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Sürpriz oldu diyebilirim. Şu an henüz durum net değil ama biz de Beşiktaş’ız. Tüm şartlar masaya konulduğunda oturup masaya konuşulur değerlendirilir. Şu anda oyuncu Beşiktaş’ın futbolcusu bu formayı gururla terletmesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Ismael, henüz takımının yüzde 100 hazır olmadığını ifade ettiği sözlerini şöyle noktaladı:

“Çok iyi bir sezon başı geçirdik. Taraftarımızın anlamasını istediğim bir konu var. 6 haftalık sıkı çalışmanın sonunda yorgunluk çok belirgindi. Henüz daha yüzde 100 hazır değiliz tabii bazı noktalarda iyileşmemiz gerekecek. Bugün olduğu gibi 90 dakika rakibi baskı altına alabilecek güce sahibiz. Bugün bunu yaptık, 5 gol de atabilirdik. Bunu daha da iyileştirerek sezona iyi bir şekilde başlayacağız.”

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Emirhan İlkhan

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