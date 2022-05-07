Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den derbi sürprizi!

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Derbi
Beşiktaşta Valerien Ismaelden derbi sürprizi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, derbide savunmadaki sıkıntıyı Umut Meraş’la çözmeyi düşünüyor. Montero’nun cezalı, Vida’nın da hem sakat hem de babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’da olması nedeniyle yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde sıkıntı yaşayan Valerien Ismael, üçlü savunmanın solu için Umut Meraş’ı denedi. Meraş daha önce sadece 1 kez bu bölgede görev yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş, yarın Süper Lig’de Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbinin hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Valerien İsmael’in kafasında stoper için büyük bir belirsizlik var. Fransız teknik adam, İspanyol stoper Montero’nun kart cezalısı olması, Domagoj Vida’nın da babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmesi ve şu an için derbiye yetişme durumunun netleşmemesi nedeniyle büyük bir sorun yaşıyor. Siyah beyazlı antrenör, bu bölge için idmanlarda sol bek orijinli futbolcusu Umut Meraş’ı deniyor.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeden Kim Min-Jae ve Arda Güler açıklaması Beşiktaş derbisi öncesi...Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Arda Güler açıklaması! Beşiktaş derbisi öncesi...Haberi görüntüle

2. kez stoper bölgesinde oynayacak

Eğer İsmael bu bölge için Umut Meraş’ta karar verirse, 26 yaşındaki milli futbolcu kariyerinde 2. defa stoperde görev yapmış olacak. Meraş daha önce Boluspor forması giydiği dönemde 19 Eylül 2017’de Sinopspor’la Türkiye Kupası’nda oynadıkları maçta stoperde oynamıştı. Boluspor bu karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanmıştı.

Haberin Devamı

Sağ bekte Kenan mı Emirhan mı

İsmael, Rosier’in yerine ise kime forma şansı vereceğini henüz belirlenmedi. Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartta Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Rosier’in yerine 2 aday var: Kenan Karaman ve Emirhan İlkan. Sağ tarafta bu iki oyuncudan birini oynatmayı düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü, kararını son yapılacak taktik çalışmada belirleyecek. Bu iki oyuncunun durumuna göre ortada da değişiklikler olabilir. Emirhan’ın sağda başlarsa orta sahada Josef ve Atiba forma giyecek. Kenan’ın sağ tarafta start alması durumunda ise orta sahada Josef ve Emirhan oynayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Valerien Ismael#Derbi

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya
Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz" derken... ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık