Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den derbi sürprizi!

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Beşiktaş, yarın Süper Lig’de Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbinin hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Valerien İsmael’in kafasında stoper için büyük bir belirsizlik var. Fransız teknik adam, İspanyol stoper Montero’nun kart cezalısı olması, Domagoj Vida’nın da babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan’a gitmesi ve şu an için derbiye yetişme durumunun netleşmemesi nedeniyle büyük bir sorun yaşıyor. Siyah beyazlı antrenör, bu bölge için idmanlarda sol bek orijinli futbolcusu Umut Meraş’ı deniyor.

2. kez stoper bölgesinde oynayacak

Eğer İsmael bu bölge için Umut Meraş’ta karar verirse, 26 yaşındaki milli futbolcu kariyerinde 2. defa stoperde görev yapmış olacak. Meraş daha önce Boluspor forması giydiği dönemde 19 Eylül 2017’de Sinopspor’la Türkiye Kupası’nda oynadıkları maçta stoperde oynamıştı. Boluspor bu karşılaşmayı 3-0’lık skorla kazanmıştı.

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Sağ bekte Kenan mı Emirhan mı

İsmael, Rosier’in yerine ise kime forma şansı vereceğini henüz belirlenmedi. Kayserispor karşısında gördüğü sarı kartta Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Rosier’in yerine 2 aday var: Kenan Karaman ve Emirhan İlkan. Sağ tarafta bu iki oyuncudan birini oynatmayı düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü, kararını son yapılacak taktik çalışmada belirleyecek. Bu iki oyuncunun durumuna göre ortada da değişiklikler olabilir. Emirhan’ın sağda başlarsa orta sahada Josef ve Atiba forma giyecek. Kenan’ın sağ tarafta start alması durumunda ise orta sahada Josef ve Emirhan oynayacak.