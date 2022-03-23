Beşiktaş'ta Valerien İsmael'de karar kılındı! Sözleşme süresi ve alacağı ücret...

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Beşiktaş’ta camianın günlerdir heyecanla beklediği karar çıktı... Siyah beyazlı yönetim, teknik direktörlük görevine Fransız Valerien İsmael’i getirme kararı aldı... Transfer görüşmelerini yürüten sportif direktör Ceyhun Kazancı, önceki günün ardından dün de başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda Kazancı, prensipte anlaşma sağladığı İsmael ve diğer aday Andriy Shevchenko’nun mali koşullarını ve kendisine yaptığı sunumları anlattı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Çebi, yaptığı değerlendirme sonucunda hem kariyer hem de mali koşullar açısından İsmael’in daha uygun olacağı kanaatine vardı. 11 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran İsmael, ekibiyle birlikte yıllık 700 bin Euro alacak. Sadece Ukrayna Milli Takımı ve Genoa’da teknik direktörlük yapan Shevchenko ise 1.2 milyon Euro talep etmişti. İsmael’in 1-2 gün içinde İstanbul’a gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 3 Nisan’daki Trabzon maçına İsmael yönetiminde çıkacak Beşiktaş’ta, mevcut teknik direktör Önder Karaveli ise yeniden U19 takımının başına geçecek.