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Beşiktaş'ta Valerien Ismael ülkesi Fransa'dan forvet getiriyor! Sörloth derken...

#Transfer#Beşiktaş#Sörloth
Beşiktaşta Valerien Ismael ülkesi Fransadan forvet getiriyor Sörloth derken...

Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni sezonda Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile yol devam etmeyi düşünmeyen ve Alexander Sörloth'u gündemine alan Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael, gözüne kestirdiği golcüyü Beşiktaş'a getirmek istiyor.

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Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen ve şampiyonluk için iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 14 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Beşiktaş'ta ilk etapta uzun süredir kadro dışı olan sözleşmeleri bitecek Douglas, Jeremain Lens, Adem Ljajic ve Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılacak.

Atiba ve Vida ile devam

Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri bitecek olan diğer iki isim Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile yola devam edilmesi bekleniyor.

Sezon başında Alman ekibi Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Can Bozdoğan'ın da bonservisinin alınmasına karar verildi.

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3 forvet de ayrılabilir

Süper Lig'de sezonun tamamlanması sonrasında kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş Yönetimi, en büyük değişimlerden birini hücum hattında yapacak. Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'yi lig bitiminde İngiltere'ye yollayacak olan Siyah-Beyazlılar, sözleşme yenileme görüşmelerinde orta noktayı bulamadığı Cyle Larin'e de teşekkür edip yollarını ayıracak. Ek olarak takımın bir diğer golcüsü Güven Yalçın'ın sezon sonunda bitecek olan kontratıyla ilgili de belirsizlik sürüyor.

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Valerien Ismael, Fransa Ligue 2 gol kralını istiyor

Elindeki liste üzerinden çalışmalarını sürdüren yönetime son bir öneri de teknik direktör Valerien Ismael'den geldi. Sabah'ın haberine göre Fransız teknik adam, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirme sonrasında Fransa Ligue 2'de lider Toulouse formasıyla 30 maçta 20 gol atarak krallık yarışında açık ara zirvede bulunan Rhys Healey'in alınmasını istedi.

Bu gelişme sonrasında idarecilerin, 27 yaşındaki İngiliz golcüyü de planları arasına eklediği öğrenildi.

Sörloth'un menajeri İstanbul'a davet edildi

Öte yandan Beşiktaş, bir süredir gündeminde tuttuğu Alexander Sörloth için somut adım attı ve Norveçli golcünün menajerini İstanbul'a davet etti.

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#Transfer#Beşiktaş#Sörloth

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