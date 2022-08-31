Beşiktaş'ta Valerien Ismael temkinli konuştu: "Asla ipin ucunu kaçırıp gevşemeyin"

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Sivasspor’u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş’ta hem özellikle ilk yarıda ortaya koyulan futbol hem de ilk 4 haftada alınan 10 puan camiada adeta bir bayram havası estirdi. Sivasspor’u adeta sürklase eden siyah beyazlılarla bilhassa yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka’nın üstün performansları camiayı mutlu etti. Muleka 3 maçta 2 gol atarken tranferi için büyük uğraş verilen Weghorst 4 karşılaşmada 2 gol, 3 asiste ulaştı.

Dele Alli tribünlere hayran kaldı

Transferi tüm dünyada ses getiren Dele Alli de siyah beyazlı formayla ilk maçında geçer not aldı. Teknik direktör Valerien Ismael’in Demir Grup Sivasspor maç sonu basın toplantısında ‘iyiydi’ dediği İngiliz futbolcu Vodafone Park’ta kendisine gösterilen ilgiye hayran kaldı. Taraftarlar ile güzel bir bağ kuran yıldız futbolcu daha önce hiçbir yerde bu kadar büyük bir sevgi görmediğin, bu ilgiye göstereceği performansla yanıt vereceğini dile getirdi.

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"Zirvede olmak güven verici"

Attığı golleri, hastalığı nedeniyle oynayamayan takım arkadaşı Ghezzal’a hediye eden Muleka, “Rachid’in bu hafta sonu aramızda olmasını bekliyorum. Hücuma verdiği katkı çok farklı” ifadelerini kullandı. Hafta sonu Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael oyuncularını uyardı. Fransız teknik adam “Zirvede olmak moral ve güven verici. Ancak önemli olan istikrar yani bunu sürdürebilmek. Asla ipin ucunu kaçırıp gevşemeyin” uyarısında bulundu.

"Bu taraftarın önünde kolay kolay puan vermeyiz"

Sivas maçında 1 gol ve 1 asiste oynayan Wout Weghorst farklı galibiyetin tüm takımın eseri olduğunu söyledi. Weghorst, maç sonu Ceyhun Kazancı ile yaptığı kısa sohbette “Bazı sıkıntılar var ancak aşılamayacak şeyler değil. Takım çok iyiydi. Özellikle kanatlar çok iyi işliyor, çok güzel ortalar alıyoruz. Ghezzal yoktu ancak yerine oynayan arkadaşımız da kusursuzdu. Antrenmanda teknik direktörümüz ne anlattıysa bu maçta hepsini uyguladık. İkinci yarıda gol bulamadık ancak yine de bence iyiydik” dedi. Taraftarları da öven Hollandalı futbolcu “Böylesini hiçbir yerde görmedim. Geçen haftaki maçta, bu haftaki karşılaşmada hiç susmadılar. Bu destekle biz iç sahada kolay kolay puan vermeyiz” ifadelerini kullandı.