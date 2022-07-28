Beşiktaş'ta Valerien Ismael, soldaki krizi Oğuzhan Akgün ile çözecek

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Beşiktaş’ta, Emirhan Delibaş’ın ardından teknik direktör Valerien İsmael’in gözüne giren ikinci genç yetenek Oğuzhan Akgün oldu. 5 hazırlık maçının 4’ünde forma şansı bulan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla İsmael’den tam not aldı.

Takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz’ın yerine görev yapan Umut Meraş’ın performansından memnun kalmayan İsmael’in yeni umudu olan Oğuzhan’ın yeni bir transfer yapılmaması durumunda ilk 11’de oynaması bekleniyor.

Diğer taraftar Beşiktaş yönetimi, Demir Grup Sivasspor’un 30 yaşındaki sol beki Uğur Çiftçi’nin transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.