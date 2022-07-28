Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, soldaki krizi Oğuzhan Akgün ile çözecek

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Oğuzhan Akgün
Beşiktaşta Valerien Ismael, soldaki krizi Oğuzhan Akgün ile çözecek
İsmail ER

Beşiktaş’ın genç yeteneği, Fransız teknik adamın beğenisini kazanmayı başardı. Takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz’ın boşluğunu dolduracak oyuncu arayan İsmael, hazırlık maçlarında başarılı sınavlar veren genç Oğuzhan Akgün’ü ilk 11’e monte etmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta, Emirhan Delibaş’ın ardından teknik direktör Valerien İsmael’in gözüne giren ikinci genç yetenek Oğuzhan Akgün oldu. 5 hazırlık maçının 4’ünde forma şansı bulan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla İsmael’den tam not aldı.

Takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz’ın yerine görev yapan Umut Meraş’ın performansından memnun kalmayan İsmael’in yeni umudu olan Oğuzhan’ın yeni bir transfer yapılmaması durumunda ilk 11’de oynaması bekleniyor.

Diğer taraftar Beşiktaş yönetimi, Demir Grup Sivasspor’un 30 yaşındaki sol beki Uğur Çiftçi’nin transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşın transferde gündemi Uğur Çiftçi ve VargasBeşiktaş'ın transferde gündemi Uğur Çiftçi ve Vargas!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Valerien Ismael#Oğuzhan Akgün

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer

BAKMADAN GEÇME!

Ruj Kralını yakan bir tabak dondurma oldu Çinin internetten kaybolan influencerları...

'Ruj Kralı'nı yakan bir tabak dondurma oldu! Çin'in internetten kaybolan 'influencer'ları...

#Çin
Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti Uçan balonlar neden tehlikeli

Dinozor olmak istedi hayatını kaybetti! Uçan balonlar neden tehlikeli?

#Çocuk Sağlığı
Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer