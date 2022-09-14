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Beşiktaş'ta Valerien Ismael futbolcularına tek tek hatalarını anlattı

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig
Beşiktaşta Valerien Ismael futbolcularına tek tek hatalarını anlattı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 07:00

Beşiktaş’ta Fransız teknik adam Başakşehir maçının analizini yapıp takımı uyardı. Oyun sıkıştığında kanat beklerin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Ismael orta sahanın da beklentilerin altında kaldığını anlattı. 

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Beşiktaş’ta Ismael’in cezası nedeniyle maç sonu konuşan yardımcı antrenör Adam Murray “Kendi hatalarımız nedeniyle kaybettik” derken takımın Fransız teknik patronu toplantı yapıp Başakşehir maçındaki hataları tek tek anlattı.

Oyun sıkıştığında beklerinin buna müdahale etmesi gerektiğini belirten Ismael “Orta saha beklentinin üstüne çıkmalı” derken Weghorst’un istenilen topları alamadığına da vurgu yaptı. Rakibin topa sahip olarak tempoya hakim olmasına izin vermemeleri gerektiğini anlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı hatalardan ders çıkaracaklarını söyledi. 

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Süper Lig

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