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Beşiktaş'ta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisi planını yaptı! Sahaya çıkaracağı 11...

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Fenerbahçe
Beşiktaşta Valerien Ismael Fenerbahçe derbisi planını yaptı Sahaya çıkaracağı 11...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'de Fenerbahçe'yle oynayacakları derbi maçının planını ve 11'ini belirledi.

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Beşiktaş'ta hafta boyunca teknik direktör Valerien İsmael'in derbiye çıkaracağı kadroyla ilgili kafa karışıklığı vardı. Rosier, Montero ve Vida'nın yokluğunda 11'ini oluşturmak için birçok deneme yapan 46 yaşındaki hoca, sonunda kararını verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlıların Fenerbahçe derbisine 3-4-1-2 sistemiyle çıkması bekleniyor. Buna göre savunmada Montero ve Vida'nın yokluğunda sol stoper olarak Umut Meraş'ta karar kılındı. Valerien Ismael'in özel olarak ilgilendiği oyuncusuna stoperde neler yapması gerektiğini tek tek aktardı.

JOSEF'İN YANINA EMİRHAN

Kenan Karaman'ın savunmaya yardım gücünden faydalanmak isteyen Fransız hoca, Rosier'in yokluğunda milli futbolcuyu sağ kanat bek olarak oynatacak. Üçlü forvet ise bu maçta ikiye düşecek ve Batshuayi'nin yanında Cyle Larin olacak. Ghezzal da bu ikiliyi destekleyecek. Orta sahada da Josef'in yanında 17 yaşındaki Emirhan İlkhan forma giyecek.

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VODAFONE KAPALI GİŞE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi kapalı gişe oynanacak. Vodafone Park'taki dev mücadelenin biletleri tükendi. 41 bin 903 kapasiteli stadı dolduracak olan siyah-beyazlı taraftarlar, zorlu mücadelede takımlarına destek olacak.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Fenerbahçe

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