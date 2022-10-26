Son Dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi!

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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAp) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael’in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir" denildi.

FATURAYI FUTBOLCULARA KESMİŞTİ

Hatay’da taraftarların istifa tezahüratları yaptığı 47 yaşındaki teknik adam maç sonu yenilginin faturasını oyunculara keserken, Wout Weghorst ise tercüme edilmeyen açıklamasında “Çok tahmin edilebilir, aşama aşama oynuyoruz. Tempomuz çok düşük. Yaratıcı aksiyonlardan yoksunuz” sözleriyle hocasını ve oyun anlayışını eleştirmişti. Hem saha sonuçları hem de takım ile teknik adam arasındaki kopukluk sonrası yönetim ayrılık için düğmeye basmıştı.

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