Beşiktaş'ta Valerien Ismael çok öfkelendi! Oyundan alınan Serdar Saatçı kapı tekmeledi...

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Beşiktaş, Avusturya’daki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalırken karşılaşmada Serdar Saatçı, Valerien Ismael'in kararı sonrası büyük şok yaşadı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelirken müsabakaya Valerien Ismael ile Serdar Saatçı arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael; karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Welinton, Necip Uysal, Montero, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Umut Meraş, Boyd, Emirhan Delibaş, Cenk Tosun 11’iyle çıktı. Viktoria Plzen ise Jindrich Stanek - Ludek Pernica, Radim Reznik, Milan Havel, Filip Cihak, Jan Sykora, Jan Kopic, Jhon Mosquera, Pavel Bucha, Lukas Kalvach, Tomas Chory 11’iyle sahada yer aldı.

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İLK DEVREDE BEŞİKTAŞ ETKİNDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkin gözüken taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar; Cenk Tosun, Salih Uçan, Emirhan Delibaş ile gol pozisyonları bulsa da bunları skora çeviremedi. Plzen de Sykora ve Kalvach ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Valerien Ismael, karşılaşmanın ikinci yarısına Cenk Tosun ve Umut Meraş'ın yerine Kenan Karaman ve Oğuzhan Akgün'ü oyuna alarak başladı. Bu anlarda Rosier sol kanat bek olarak görev yaparken, Kenan Karaman sağ kanatta görev aldı.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarının başlarında daha etkili olan taraf olsa da bunu skora yansıtamadı. Mücadelenin 62'nci dakikasında Emre Bilgin, Badra Cisse, Berkay Vardar ve Rıdvan Yılmaz; Ersin Destaoğlu, Welinton, Rosier ve Necip Uysalın yerine oyuna dahil oldu.

72'DE OYUNA DAHİL OLDU

Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Monteronun yerine oyuna dahil oldu.

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Karşılaşmanın 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada oyundan geri alındı.

VALERİEN ISMAEL'DEN TEPKİ

Serdar Saatçı'nın temposuz oyununa öfkelenen Valerien Ismael, 19 yaşındaki savunmacıyı 11 dakika sonra kenara aldı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.