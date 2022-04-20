Beşiktaş'ta Valerien İsmael: "Batshuayi gibisini zor buluruz"

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael yeni sezon için kadro planlamalarına şimdiden başlarken, kalacak ve gidecek isimleri belirliyor. Bu bağlamda, Fransız teknik adamın kalmasını istediği isimlerden biri de Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi... İsmael, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yaptığı görüşmede Belçikalı forvetin kalmasını istedi. Batshuayi’nin genç ve dinamik bir isim olduğunu, performansının da üst düzey olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

UYGUNSA ALINMALI

“Batshuayi tipinde oyuncu bulmak çok zor. Fransa, İspanya, Portekiz liglerinden takip ettiğim bazı golcüler var ama Batshuayi içlerinde en gelişmişi ve tecrübelisi. Kulübün ekonomik imkanları uygun olursa Chelsea ile konuşup Beşiktaş’a kazandırmalıyız” dedi. Kazancı da Ismael ile aynı fikirde olduklarını ve Batshuayi’nin bonservisinin alınması konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Haberin Devamı

KRALLIKTA iDDiASI SÜRÜYOR

10 milyon Euro piyasa değeri olan Batshuayi bu sezon Beşiktaş’ta 28 lig maçında görev alırken 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Belçikalı yıldız, gol krallığı yarışında da 15’er golü bulunan El Kaabi ve Umut Bozok’un ardından yine 14 golü bulunan Pohjan-palo ile birlikte iddiasını sürdürüyor.