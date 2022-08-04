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Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebi'ye garanti verdi: 'Daha iyi olacak'

#Beşiktaş#Valerien Ismael#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaşta Valerien Ismael, Ahmet Nur Çebiye garanti verdi: Daha iyi olacak
İsmail ER

Önceki gün tesislerde siyah beyazlıların başkanı Çebi ile bir araya gelen Fransız teknik adam Beşiktaş’ın oyun kalitesini yükselterek uluslararası seviyeye taşımak istediklerini aktardı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael yeni sezonda futbol severlere koşan savaşan, mücadele eden, 90 dakika ayakta kalan bir ekip izlettireceğini söyledi.

Kulüp Başkan Ahmet Nur Çebi ile önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Valerien Ismael “Takımdan memnunum. Hazırlık maçlarını ölçü kabul etmeyin. Genç yaşlı tüm oyuncularıma şans verdim. Kafamda sahada mücadele edecek 11’i şekillendirdim” dedi.

BAŞARILI OLACAK BİR EKİBİMİZ VAR

Takımın geçen yıla oranla daha değişken ve tempolu oynayacağına dikkat çeken İsmael “Geçen yıldan farklı olacağız. Kadromuz farklı dolayısıyla sistemimiz farklı olacak. Sistemler değişir önemli olan Beşiktaş’ın oynayacağı futbol kalitesi. Beşiktaş’ın oyun kalitesini yükselterek uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz. Beşiktaş kadrosunun yarısı Premier Lig yaşamış oyunculardan kurulu. Bu kaliteye ulaşacak ekibe sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Ahmet Nur Çebi

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