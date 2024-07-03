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Beşiktaş'ta Valentin Rosier: Verin tazminatımı ayrılayım

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#Beşiktaş#Valentin Rosier#Transfer
Beşiktaşta Valentin Rosier: Verin tazminatımı ayrılayım
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Beşiktaş’ın geçen sezon Nice’e satın alma opsiyonlu kiralık olarak yolladığı Valentin Rosier, siyah beyazlı kulüpten ayrılmaya sıcak baktığını belirtti.

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Fransız futbolcu takımla çalışmaların startını verirken “Eğer beni istemiyorlarsa ayrılmaya hazırım. Tazminatımı verirlerse giderim” dedi. Yönetimin 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rosier ile ilgili kararının teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un bu oyuncu ile ilgili görüşünü bildirmesinden sonra vereceği öğrenildi.

COPA AMERiCA BEKLENiYOR

Siyah beyazlı kulüpte 172 resmi maça çıkıp 5 gol, 20 asistlik performans ortaya koyan Rosier, devre arasında kiralandığı Nice’te ise sadece 3 maçta 50 dakika görev alırken skor katkısı veremedi. Bu arada Beşiktaş’ın gündeminde olan Benfica’lı Angel Di Maria’nın transfere sıcak baktığı, ancak Copa America’yı beklediği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Valentin Rosier#Transfer

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