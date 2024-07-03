Beşiktaş'ta Valentin Rosier: Verin tazminatımı ayrılayım

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Fransız futbolcu takımla çalışmaların startını verirken “Eğer beni istemiyorlarsa ayrılmaya hazırım. Tazminatımı verirlerse giderim” dedi. Yönetimin 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rosier ile ilgili kararının teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un bu oyuncu ile ilgili görüşünü bildirmesinden sonra vereceği öğrenildi.

COPA AMERiCA BEKLENiYOR

Siyah beyazlı kulüpte 172 resmi maça çıkıp 5 gol, 20 asistlik performans ortaya koyan Rosier, devre arasında kiralandığı Nice’te ise sadece 3 maçta 50 dakika görev alırken skor katkısı veremedi. Bu arada Beşiktaş’ın gündeminde olan Benfica’lı Angel Di Maria’nın transfere sıcak baktığı, ancak Copa America’yı beklediği öğrenildi.