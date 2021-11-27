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Beşiktaş'ta Valentin Rosier, taraftarlardan özür diledi!

#Beşiktaş#Giresunspor#Rosier
Beşiktaşta Valentin Rosier, taraftarlardan özür diledi

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Giresunspor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sağ bek Valentin Rosier, maç sonunda konuştu.

İşte Valentin Rosier'in sözleri;

Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettik. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Bu tip mağlubiyetler çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil.

ONLARI ANLAYABİLİYORUM

Buraya gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar, zorlanıyor. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Zor bir dönemde geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Sorun ne bilmiyorum. Geçen sezon yakaladığımız şey her neyse, onu bu sene yakalayamıyoruz. Bu sorun çözülebilir, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz.

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#Beşiktaş#Giresunspor#Rosier

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