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Futbol
Haber Giriş: 02.08.2021 - 21:45 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta Valentin Rosier, takımla çalıştı

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Beşiktaş’ta Valentin Rosier, takımla çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken Valentin Rosier, takımla birlikte yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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