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GeriFutbol Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran: "Atiba'nın heykeli dikilmeli"
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Futbol
Haber Giriş: 02.03.2021 - 21:38 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran: "Atiba'nın heykeli dikilmeli"

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Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran: "Atiba'nın heykeli dikilmeli"

Beşiktaş'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Zeminin zorlu olduğunu belirten Utku, "Zor şartlarda oynadık. Zor maçtı. Atiba'nın golüyle kazandığımız için mutluyum. Hepimiz buraya galibiyet için geliyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Bizim oyunumuza göre sahanın biraz güzel olması lazım, zemin zordu. 1-0 olsun bizim olsun derler, öyle oldu." dedi.

"HEYKELİ DİKİLMESİ LAZIM"

Utku Yuvakuran, karşılaşmada galibiyet golünü atan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba için "Heykeli dikilsin mi?" şeklindeki soruya ise "Dikilmesi lazım bence" yanıtını verdi.

Beşiktaşta Utku Yuvakuran: Atibanın heykeli dikilmeli

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