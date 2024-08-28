Beşiktaş'ta Uduokhai imzaladı, sıra Angelo’da

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Alman Kicker dergisi, Beşiktaş’ın kiralama bedeli olarak 500 bin Euro vereceğini, sezon sonu bonservisini alınırsa 5 milyon Euro daha ödeyeceğini yazdı. Kartal, sol kanat için düşündüğü Angelo Gabriel’in transferinde de son aşamaya geldi.

Beşiktaş, 7. transferini de yaptı ve geçtiğimiz pazar gecesi İstanbul’a getirdiği Felix Uduokhai’yi resmen renklerine kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır” denildi. Açıklamada oyuncunun maliyeti konusunda bilgi verilmezken Alman Kicker dergisi, Beşiktaş’ın kiralama bedeli olarak Augsburg’a 500 bin Euro ödeyeceğini, sezon sonu bonservisin alınması durumunda ise 5 milyon Euro daha verileceğini yazdı. Performansa bağlı olarak bu miktar 7.5 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek. Uduokhai, transferinin kesinleşmesinin ardından dün takımla ilk antrenmanına çıktı.

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ANGELO’NUN ALTERNATİFİ JOAO MARİO

Felix Uduokhai’den önce kadrosuna Ciro İmmobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş’i katan Beşiktaş yönetimi, şimdi gözünü sol kanat transferine çevirdi. Siyah beyazlıların bu mevki için düşündüğü ilk isim, Angelo Gabriel. 19 yaşındaki Brezilyalı ve kulübü Chelsea ile kiralama konusunda anlaşma sağlanmış olmasına karşın teknik direktör Enzo Maresca’nın bu oyuncunun kalıp kalmayacağı konusunda henüz karar vermemiş olması transfer sürecinin uzamasına yol açtı. Chelsea’den haber bekleyen Beşiktaş’ın sol kanat adayları listesindeki ikinci isim, Benfica’da forma giyen 31 yaşındaki Portekizli Joao Mario. Angelo transferi gerçekleşmezse Joao Mario ile masaya oturulacak.