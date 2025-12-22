Beşiktaş'ta Uduokhai için Bundesliga'dan teklif geldi!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Felix Uduokhai'ye teklifler gelmeye başladı. Kendisine kulüp aramaya başlayan Nijerya asıllı Alman futbolcunun ülkesine dönmesi gündemde.

MAINZ TEKLİF YAPTI

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.

Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken anlaşmanın sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya geri dönecek.

PERFORMANSI

Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın göreve geldikten sonra formasını kaybetti ve son 10 maçta 1 dakika dahi süre alamadı.

Uduokhai, 2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilmişti.

