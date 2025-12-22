×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Uduokhai için Bundesliga'dan teklif geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Felix Uduokhai
Beşiktaşta Uduokhai için Bundesligadan teklif geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 12:39

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Felix Uduokhai için Bundesliga ekibi Mainz teklifte bulundu.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Felix Uduokhai'ye teklifler gelmeye başladı. Kendisine kulüp aramaya başlayan Nijerya asıllı Alman futbolcunun ülkesine dönmesi gündemde.

MAINZ TEKLİF YAPTI

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, Uduokhai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Ayrıca ligin dibine demir atan Mainz dışında bir kulübün daha tecrübeli isimle ilgilendiği aktarıldı.

Uduokhai, menajerinin yaptığı görüşmelerden çıkacak sonucu beklerken anlaşmanın sağlanması halinde devre arasında Almanya'ya geri dönecek.

Gözden KaçmasınRafa Silva, Beşiktaşın sinirleriyle oynuyorRafa Silva, Beşiktaş'ın sinirleriyle oynuyor!Haberi görüntüle

PERFORMANSI

Bu sezon 11 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın göreve geldikten sonra formasını kaybetti ve son 10 maçta 1 dakika dahi süre alamadı.

Uduokhai, 2024 yazında Augsburg'dan 5.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Felix Uduokhai

BAKMADAN GEÇME!