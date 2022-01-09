Beşiktaş'ta U19 takımından 6 isim kadroda, Rizespor'da 2 eksik! Öne çıkan iddaa tercihi...

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ÇAYKUR RİZESPOR

İç sahada üst üste 5 maç kazandıktan sonra Gaziantep FK'ya 1-0 kaybeden Çaykur Rizespor, sezonun ilk 19 maçı sonunda sadece 17 puan toplayıp 18. sırada yer almıştı.

Covid-19 temaslısı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) ve Loic Remy (Fransa) zorlu maçta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Ronaldo Mendes ve Aminu Umar son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, TD Hamza Hamzaoğlu 3 ismi de maç kadrosuna dahil etti. Durumları maç saati netleşecek.

Kalede Tarık Çetin, sol bekte Cemali Sertel, stoperde Selim Ay, orta sahada Damjan Djokovic ile Fernando Boldrin ve hücumda Joel Pohjanpalo son maçlarda sürekli ilk 11'de gördüğümüz isimler...

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Gökhan Akkan, Tarık'tan eldivenleri geri alabilir. Gökhan yetişmezse sağ bekte Fabricio Baiano izleyebiliriz.

BEŞİKTAŞ

Katar'da Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarla geçip Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, sakatlıklar ve Covid-19'la "boğuşuyor" desek hata olmaz.

Mert Günok ve Kevin N'Koudou sakat. Atiba Hutchinson, Kenan Karaman, Alex Teixeira, Cyle Larin, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan ve Rachid Ghezzal koronavirüs karantinasında.

Siyah-beyazlılar bu eksikler sonrası U19 takımından takviye yaparak Rize'ye gitmek zorunda kaldı.

Bir süredir A takımda olan Serdar Saatçı ve Süper Kupa'da oyuna girdikten sonra taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Emirhan İlkhan dışında Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Bilgin ve Göktuğ Baytekin maç kadrosuna alındı.

Takımın teknik direktörü yok, teknik sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe koronavirüs karantinasında; yedek kulübesinde kontrol, akademi hocalarından Halim Okta'da olacak.

Sol bek Rıdvan Yılmaz'ı sol açıkta, sol açıkta görmeye alıştığımız Güven Yalçın'ı sağ açıkta izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

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- Çaykur Rizespor'un iç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 4 maçının 3'ünde ilk yarılarda denge (İYX) bozulmadı.

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Beşiktaş'ın genç yıldızları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın eğlenceli yarışmasını izleyelim...