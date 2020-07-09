Beşiktaş'ta Tyler Boyd'dan Sergen Yalçın itirafı! 'Bana güveniyor...'

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Tyler Bordy, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın kendisine güvendiğini vurgulayan Boyd, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son saniyeye kadar yüreğimizi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Boyd sözlerini, "Sergen Yalçın bana güveniyor. Ben de çok çalışarak onun bu güveninin karşılığını vermeye çalışıyorum." şeklinde sürdürdü.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Güven Yalçın ise "Gol attığım için çok sevindim. Uzun zamandır atamıyordum. Uzun zamandır bu kadar uzun süre oynayamıyordum, buna da sevindim. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

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