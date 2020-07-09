MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Tyler Boyd'dan Sergen Yalçın itirafı! 'Bana güveniyor...'
GeriFutbol Beşiktaş'ta Tyler Boyd'dan Sergen Yalçın itirafı! 'Bana güveniyor...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 23:20,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Tyler Boyd'dan Sergen Yalçın itirafı! 'Bana güveniyor...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Tyler Boyd'dan Sergen Yalçın itirafı! 'Bana güveniyor...'
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Tyler Bordy, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Tyler Bordy, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın kendisine güvendiğini vurgulayan Boyd, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Son saniyeye kadar yüreğimizi ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Boyd sözlerini, "Sergen Yalçın bana güveniyor. Ben de çok çalışarak onun bu güveninin karşılığını vermeye çalışıyorum." şeklinde sürdürdü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Güven Yalçın ise "Gol attığım için çok sevindim. Uzun zamandır atamıyordum. Uzun zamandır bu kadar uzun süre oynayamıyordum, buna da sevindim. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

 

Beşiktaşta Tyler Boyddan Sergen Yalçın itirafı Bana güveniyor...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle