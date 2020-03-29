MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Tyler Boyd kararı!
GeriFutbol Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararı!
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın sezon başı Vitoria Guimaraes’ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tyler Boyd'u bir Süper Lig ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.

Kara Kartal’ın sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes’ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tyler Boyd, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayamamıştı.

25 yaşındaki oyuncuyla yeni dönemde yola devam etmeme kararı alan Siyah- Beyazlılar’ın, Boyd’u bir Süper Lig ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.

Boyd, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyerek tamamlamıştı. (Fanatik)

Beşiktaşta Tyler Boyd kararı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle