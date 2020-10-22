MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi reddedildi...
GeriFutbol Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi reddedildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi reddedildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı! Transfer teklifi reddedildi...
Abone Olgoogle-news

Transfer döneminde futbolcu satışı yapamayan Beşiktaş'ın Tyler Boyd için 2.2 milyon Euro'luk teklifi de reddettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 10 futbolcuyu da basına tanıtmış, Başkan Ahmet Nur Çebi, transferler üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vermek için böyle bir tercih yaptıklarını da eklemişti. Ancak Beşiktaş'ta liste dışı bırakılan Tyler Boyd hakkında transfer gerçeği ortaya çıktı...

Asist Analiz'in haberine göre; Sergen Yalçın, yönetime bildirdiği raporda Adem Ljajic, N’Koudou, Hasic ve Larin’i kadroda düşünmediğini belirtti. Bunun üzerine Beşiktaş’taki profesyoneller hummalı bir çalışmaya girişse de oyuncular için alıcı çıkmadı.

2.2 MİLYON EURO REDDEDİLDİ!

Transfer döneminde siyah-beyazlılara satın alınmak üzere yapılan tek teklifin Tyler Boyd için geldi. 25 yaşındaki kanat oyuncusuna İngiltere’den 2.2 milyon Euro’luk transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Aynı zamanda Rusya, ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinin de kıskacında bulunan Boyd’u 5 milyon Euro’dan aşağı bir teklife satmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, gelen tüm teklifleri reddetti.

LİSTE DIŞI BIRAKILMIŞTI

ABD’li kanat oyuncusu, geçen sezonun başında 2.4 milyon Euro’ya Portekiz ekibi Guimaraes’ten transfer edilmişti. Siyah-beyazlılarda; Lens, Douglas ve Mirin bilindiği üzere kadro dışı kalırken; Tyler Boyd ise liste dışı bırakıldı. Bu üç oyuncu, kadro dışı kaldıkları için özel antrenörlerle çalışmalarını sürdürürken; Tyler Boyd ise A takım ile idmanlarına devam ediyor.

Beşiktaşta Tyler Boyd gerçeği ortaya çıktı Transfer teklifi reddedildi...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle