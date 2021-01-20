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GeriFutbol Beşiktaş'ta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo! Ahmed Musa da önerildi
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo! Ahmed Musa da önerildi

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Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş forvet transferinde iki yeni aday belirledi. Siyah-Beyazlılar'dan Schalke 04'ten milli futbolcu Ahmed Kutucu ve Manchester United forması giyen Odion Ighalo için girişimlere başladı. Ayrıca Nijeryalı forvet Ahmed Musa, Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da önerildi.

Beşiktaş, santrfor transferi Mario Mandzukic'ten sonra sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmak istediği Kenan Karaman için de umduğunu bulamayınca alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. 

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Golcü transfer için çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde iki isim var. Schalke 04'te oynayan milli futbolcumuz Ahmed Kutucu ve Manchester United ile sözleşmesi ay sonu bitecek Odion Ighalo... 

Beşiktaşta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo Ahmed Musa da önerildi

AHMED KUTUCU İÇİN SCHALKE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bu kez Almanya'da Ahmed Kutucu'yu kiralamak için Schalke ile görüşmelere başladı. Öte yandan milli futbolcu Ahmed Kutucu için Hollanda temsilcisi Heracles'in de devrede olduğu ve oyuncuyu istediği gelen bilgiler arasında...

Beşiktaşta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo Ahmed Musa da önerildi

YENİ HEDEF ODION IGHALO
Siyah-beyazlılarda bu gelişmelerin dışında gündeme yabancı santrfor adayı olarak yeni bir isim girdi. Manchester United'da kiralık olarak bulunan ancak forma giyemeyen Odion Ighalo, Beşiktaş'a önerildi. Bonservisi Çin kulübü Shangai Shenhua'da bulunan 31 yaşındaki ay sonu ManU'dan ayrılacak. Tecrübeli yıldız yarım sezon için Çin'den 4 milyon Euro maaş kazanıyor. Yüksek ücretleri kısıtlı bütçesi bulunması sebebiyle ödeme ihtimali olmayan Beşiktaş, Mandzukic görüşmelerine benzer şekilde uygun bir net maaş ve başarı bonusu ödeme teklifi yapmayı planlıyor.

Beşiktaşta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo Ahmed Musa da önerildi

AHMED MUSA BU KEZ BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Ighalo dışında bir başka Nijeryalı forvet Ahmed Musa, Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da önerildi. Adı Türk takımlarıyla sık sık anılan 28 yaşındaki kanat forvet için yönetim teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme yapmayı kararlaştırdı. Düşüncelerini alacak, toplantıdan çıkacak karara göre hareket edilecek. Al-Nasr'dan Ekim ayında ayrılan tecrübeli futbolcu bu sezon sadece 2 maçta forma giymişti. (Sabah)

Beşiktaşta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo Ahmed Musa da önerildi

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