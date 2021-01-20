Beşiktaş'ta transferde yeni hedefler Ahmed Kutucu ve Odion Ighalo! Ahmed Musa da önerildi

Beşiktaş, santrfor transferi Mario Mandzukic'ten sonra sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmak istediği Kenan Karaman için de umduğunu bulamayınca alternatif isimler üzerine yoğunlaştı.

Golcü transfer için çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde iki isim var. Schalke 04'te oynayan milli futbolcumuz Ahmed Kutucu ve Manchester United ile sözleşmesi ay sonu bitecek Odion Ighalo...

AHMED KUTUCU İÇİN SCHALKE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bu kez Almanya'da Ahmed Kutucu'yu kiralamak için Schalke ile görüşmelere başladı. Öte yandan milli futbolcu Ahmed Kutucu için Hollanda temsilcisi Heracles'in de devrede olduğu ve oyuncuyu istediği gelen bilgiler arasında...

YENİ HEDEF ODION IGHALO

Siyah-beyazlılarda bu gelişmelerin dışında gündeme yabancı santrfor adayı olarak yeni bir isim girdi. Manchester United'da kiralık olarak bulunan ancak forma giyemeyen Odion Ighalo, Beşiktaş'a önerildi. Bonservisi Çin kulübü Shangai Shenhua'da bulunan 31 yaşındaki ay sonu ManU'dan ayrılacak. Tecrübeli yıldız yarım sezon için Çin'den 4 milyon Euro maaş kazanıyor. Yüksek ücretleri kısıtlı bütçesi bulunması sebebiyle ödeme ihtimali olmayan Beşiktaş, Mandzukic görüşmelerine benzer şekilde uygun bir net maaş ve başarı bonusu ödeme teklifi yapmayı planlıyor.

AHMED MUSA BU KEZ BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Ighalo dışında bir başka Nijeryalı forvet Ahmed Musa, Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da önerildi. Adı Türk takımlarıyla sık sık anılan 28 yaşındaki kanat forvet için yönetim teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme yapmayı kararlaştırdı. Düşüncelerini alacak, toplantıdan çıkacak karara göre hareket edilecek. Al-Nasr'dan Ekim ayında ayrılan tecrübeli futbolcu bu sezon sadece 2 maçta forma giymişti. (Sabah)

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