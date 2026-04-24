Beşiktaş'ta transfer kararı! 'Lider' geliyor

Beşiktaş, savunma hattında kaliteyi yukarı çekmek adına büyük oynuyor. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz dönemde kadroya katılan Agbadou’nun yanına üst düzey bir stoper eklemek için Bayer Leverkusen’in yıldızı Edmond Tapsoba’yı gündemine aldı.

Yönetim, hem fizik gücü hem de oyun kurulumundaki kalitesiyle öne çıkan 25 yaşındaki savunmacıyı yeni sezonun kilit parçalarından biri olarak görüyor.

Teknik heyetin raporlarında da ön plana çıkan Tapsoba için şartlar zorlanacak. Alman ekibiyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Burkina Fasolu stoperin transferi kolay görünmese de Beşiktaş cephesi tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.

Oyuncunun piyasa değeri ve Avrupa kulüplerinin ilgisi süreci zorlasa da Kara Kartal, güçlü bir proje ve cazip bir maaş paketiyle bu transferde iddialı olmayı hedefliyor. Savunmada liderlik özellikleriyle dikkat çeken Tapsoba’nın, Agbadou ile birlikte Siyah-Beyazlılar’a yeni bir denge kazandırması planlanıyor.

LİDER ARANIYOR

Beşiktaş’ta savunma hattında yaşanan istikrarsızlık, yönetimi bu bölgeye net bir lider takviyesi yapmaya yöneltti. Tapsoba’nın hem hava toplarındaki etkinliği hem de geriden oyun kurabilme becerisi, teknik ekibin aradığı profilin tam karşılığı olarak öne çıkıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de savunma kalitesini en üst seviyeye çıkaracak hamlelerden birine imza atmış olacak.