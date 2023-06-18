Beşiktaş'ta transfer için tavan ücret belirlendi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yönetime verdiği transfer listesinde yer alan oyuncularla görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah beyazlı kulübün ekonomik olarak yeni sezonda sıkıntı yaşamaması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ transfer görüşmelerinde tavan fiyatı 1.5 milyon Euro olarak belirlediklerini söyledi.

Kocadağ, “Her adımımızı dikkatli atıyoruz. Yeni sezonda takımda ücret dağılımını dikkatli yapıyoruz. Transferde tavan fiyatı 1 milyon 500 bin Euro olarak belirledik. Ödeyemeyeceğimiz rakamı teklif etmeyiz” dedi. Öte yandan Siyah beyazlı kulüp, bu sezon kiralık oynayan Tayfur Bingöl’ün bonservisi için Corendon Alanyaspor’a 500 bin Euro teklif etti. Akdeniz ekibi ise fiyatın yükseltilmesini istedi.

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