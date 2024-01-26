Beşiktaş'ta transfer için gözler Semih Kılıçsoy'da!

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Özellikle İspanya’dan çok sayıda kulübün takip listesi ne giren Semih için scoutlar Beşiktaş’ın maçlarını izlemeye gelirken, Avrupa’da faaliyet gösteren bazı menajerlik firmaları siyah beyazlı yönetime başvurarak, oyuncunun satışını gerçekleştirmek için yetki talebinde bulundu.

"10 MİLYON EUROYA HEMEN SATABİLİRİZ"

Menajerler, yaşının çok genç ve gelişime açık olmasının yanı sıra forvetin her bölgesinde oynayabilmesinin Semih’i özel bir yetenek haline getirdiğini ifade ederken, konuşulan bonservis bedeli şimdiden 10 milyon Euro’ya ulaştı.

BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Menajerler, genç oyuncuyu bu fiyata çok rahat bir şekilde satabileceklerini bildirdi. Beşiktaş yöneticileri ise rakamın düşük olduğunu belirtip, beklentilerinin en az 20 milyon Euro olduğunu söylediler. Siyah beyazlı yönetim, söz konusu rakamı veren kulüp çıkarsa Semih’i satacak ve oradan gelecek parayı transfere harcayacak.