Hulk'tan Beşiktaş için flaş açıklama! "Gelmeye hazırım..."

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda hücum hattını yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Kara Kartal, bu doğrultuda son olarak Hulk ismi üzerine yoğunlaşmıştı. Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’le olan 4,5 yıllık macerasını tamamlamasının ardından boşa çıkan 34 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerde bulunan Siyah-Beyazlılar, teklifini yapmıştı. Yarım dönem için 1 milyon Euro artı şampiyonluk bonusu önerisiyle Sambacı’nın kapısını çalan yönetim, pakete son olarak artı bir yıl da opsiyon ekledi. Yarım artı bir yıllık teklif kapsamında toplamda 3 milyon Euro artı bonusu tecrübeli golcüye direkt olarak ileten Beşiktaşlı idareciler, gelecek cevabı bekliyor.

Ahmet Bulut devrede

Mario Mandzukic’le yapılan yoğun temasların ardından Hırvat golcüyü İtalyan ekibi Milan’a kaptıran Siyah-Beyazlılar, Hulk’ta da benzer bir senaryoyu yaşamamak için son olarak bu transferde devreye menacer Ahmet Bulut’u soktu. Görüşmelerde belirli bir seviyeye gelip beklemeye geçmelerinin ardından temaslarda bitirici dokunuşu yapması için dünyaca ünlü menacere yetki veren Beşiktaş, işin bu hafta içerisinde bitmesini umuyor.

‘İstanbul’a gelmeye hazırım’

Uzak Doğu’daki macerasını tamamlamasının ardından ailesiyle birlikte soluğu Brezilya’da alan Hulk’un, birkaç gün içerisinde geleceğiyle ilgili olarak kararını vermesi bekleniyor. Kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini Kara Kartal’la yaptığı tüm temaslarda anlatan ve yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla yönetime, “Eğer mali konularda anlaşırsak İstanbul’a gelmeye hazırım” diyen Sambacı’nın, geleceğini saatler içinde kesinleştirmesi planlanıyor. (Fanatik)

MAÇTAN SONRA PAYLAŞIMI BEĞENDİ



Beşiktaş'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü Brezilyalı yıldız Hulk, vatandaşı Josef de Souza'nın Göztepe maçından sonra yaptığı paylaşımı beğendi.

Josef de Souza'nın Göztepe maçı sonrası Instagram hesabından yaptığı, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!" paylaşımına Hulk'tan beğeni geldi.

Yıldız golcünün bu beğenisi, sosyal medyada transferin bittiğine dair yorumların yapılmasına yol açtı.

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