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Beşiktaş'ta transfer gündemi Veljko Birmancevic!

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#Transfer#Beşiktaş#Birmancevic
Beşiktaşta transfer gündemi Veljko Birmancevic
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

Beşiktaş, Sırp kanat oyuncusu için Sparta Prag'a teklifte bulundu.

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Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulüp bu doğrultuda Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic’i gündemine aldı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre; Beşiktaş, Sırp oyuncu için Sparta Prag’a resmi teklif gönderdi ve görüşmeler şu anda devam ediyor. 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Sparta Prag formasını 73 kez giydi. Birmancevic, Sırbistan’ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer almıştı.

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NDOUR, İTALYA YOLCUSU

Beşiktaş'ın sezon başında Paris Saint-Germain’den kiraladığı Cher Ndour takımdan ayrılıyor. Foot Mercato’nun haberine göre Ndour Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

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#Transfer#Beşiktaş#Birmancevic

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