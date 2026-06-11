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Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Resmi teklif geldi!

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Bundesliga
Beşiktaşta transfer gelişmesi: Resmi teklif geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 15:26

Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Nijerya asıllı Alman stoper Felix Uduokhai'ye resmi transfer teklifi geldi. İşte detaylar...

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Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Siyah beyazlıların savunma hattındaki Felix Uduokhai için menajerler çeşitli kulüplerle temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin 28 yaşındaki oyuncuya gelebilecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öğrenildi.

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RESMİ TEKLİF GELDİ AMA...

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TRT Spor'un haberine göre; Uduokhai için kulübe Almanya’dan resmi teklif ulaştığı belirtildi. Önerilen rakamı yeterli bulmayan yönetim, bonservis ücretinin artırılmasını talep etti. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Felix Uduokhai’nin transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaşta transfer gelişmesi: Resmi teklif geldi

PERFORMANSI

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2024 yazında 5,5 milyon euro karşılığında Augsburg'dan transfer edilen Uduokhai, siyah-beyazlı forma altında geçirdiği 2 sezonda 58 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 11 sarı - 1 kırmızı kart gördü.

 

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Bundesliga

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